الخميس 27 مارس 2025
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اقتصاد

تعرف على صيغة القبول في الشيكات

الشيكات، فيتو
الشيكات، فيتو

 حدد العديد من المصرفيين صيغة القبول في الشيك داخل البنوك.

وقال مصرفيون إنه لا قبول فى الشيك إذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن، ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه بالاعتماد. ويفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التأشير. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادًا له.

كما أنه لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدًا لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.

 

ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك بما يفيد مطابقة توقيع الساحب الوارد عليه لتوقيعه المودع لدى المسحوب عليه ولا يفيد هذا التأشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت التأشير.

 

إصدار الشيكات 

يتصور الكثيرون أن إصدار الشيكات قضية محسومة لأصحاب الملايين دون ضابط، لكن قانون التجارة يقول غير ذلك، إذ يضع ضوابط وآليات لاستخدامها بشكل سليم.

 

ناقصو الأهلية

لا يمنح القانون ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارًا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأي صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.

كذلك إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.

 

ويخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التي صدر فيها، ومع ذلك إذا كان الالتزام غير صحيح شكلًا بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلًا وفقًا لأحكام القانون المصرى، فلا يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة الالتزامات اللاحقة التي تنشأ بموجب الشيك في مصر.

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