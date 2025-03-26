الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على الدائري بشبرا الخيمة

حادث تصادم بالدائري
حادث تصادم بالدائري بالقليوبية،فيتو

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم أعلى الدائري بشبرا الخيمة، حيث جرى نقل المصابين للمستشفى. 

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم أعلى الدائري قبل نزلة أم بيومي وأسفل الطريق الحر اتجاه الهرم أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى قليوب التخصصي.

الجيزة تواصل تنفيذ تحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري استعدادا لافتتاح المتحف المصري

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائرى

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بشبرا الخيمة

وانتقلت أجهزة الأمن وتبين وصل نقل 7 مصابين من حادث تصادم الدائري  إلى مستشفى قليوب التخصصى مصابين بسحجات وكدمات وما زالوا تحت الفحص وتم استقبال جميع الحالات وعمل الإسعافات اللازمة. 

وتمكنت أجهزة المرور من رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث تصادم الدائري مستشفى قليوب التخصصى مستشفي قليوب الدائري

مواد متعلقة

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائرى

النقل تخطط لتوصيل 3200 راكب في الساعة على الاتجاهين أعلى الدائري.. موعد تشغيل الأتوبيس الترددي.. وهذا موقف الميكروباص

محافظ القاهرة يكشف خطة تحسين الهوية البصرية للطريق الدائري

الأكثر قراءة

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي في أزمة مباراة القمة

رسالة طمأنة من السيسي إلى الشعب المصري

الإسكان تعلن تفاصيل طرح 400 ألف شقة جديدة غدًا

بعد إمامته للمصلين بالجامع الأزهر، محمد أحمد حسن قارئًا للقرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر (فيديو)

السيسي: بالغ تقديري لفضيلة الإمام الأكبر وأتمنى له الشفاء

7 منتخبات تحجز تذكرة التأهل لكأس العالم 2026

بمناسبة ليلة القدر، كلمة هامة للرئيس السيسي إلى الأمة العربية والإسلامية

مبلغ ضخم للأهلي، فيفا يعلن جوائز كأس العالم للأندية 2025

منوعات

المزيد

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

فاجعة تبكي الجزائريين، مات أبناؤها حرقا فألبست جثثهم ثياب العيد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وعيار 18 وصل لهذا المستوى

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 26-3-2025

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن وصية رسول الله لسيدنا أبي ذر الغفاري (فيديو)

سر تعظيم آخر ليلة جمعة وترية في رمضان، علي جمعة يكشف موعد ليلة القدر

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في "الفراض" آخر معاركه

المزيد
الجريدة الرسمية