إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على الدائري بشبرا الخيمة

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم أعلى الدائري بشبرا الخيمة، حيث جرى نقل المصابين للمستشفى.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم أعلى الدائري قبل نزلة أم بيومي وأسفل الطريق الحر اتجاه الهرم أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى قليوب التخصصي.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بشبرا الخيمة

وانتقلت أجهزة الأمن وتبين وصل نقل 7 مصابين من حادث تصادم الدائري إلى مستشفى قليوب التخصصى مصابين بسحجات وكدمات وما زالوا تحت الفحص وتم استقبال جميع الحالات وعمل الإسعافات اللازمة.

وتمكنت أجهزة المرور من رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.

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