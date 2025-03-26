الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظات

شمال سيناء تحتفل بتكريم حفظة القرآن الكريم

تكريم حفظة القرأن
تكريم حفظة القرأن الكريم

احتفلت محافظة شمال سيناء بليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم، في المدينة الشبابية بالعريش، تحت رعاية اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وبحضور اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، الشيخ محمود مرزوق مدير أوقاف شمال سيناء، محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية

وأكد الشيخ محمود مرزوق مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن مسابقه الأوقاف للقران الكريم تقدم إليها 550 متسابقا، فاز منهم عدد 343 متسابقا، بجوائز مالية بلغت 200 ألف جنيه، بينما تقدم لمسابقة المرحوم ابراهيم قاسم فخرو، عدد 105 متسابقا فاز منهم عدد 40 متسابقا بجوائز مالية بلغت 114 ألف جنيه، وتقدم لمسابقة المرحوم فاروز قويدر عدد 88 شخصا، فاز منهم 20 شخصا بجوائز مالية بلغت 116 ألف جنيه.

وأشار محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، الي فضائل ليلة القدر، مؤكدًا أنها في الليالي الوترية من العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك.

وأكد اللواء دكتور محمد عقل، سكرتير عام المحافظة المساعد،  على تقديره لحفظة القرآن الكريم، موجها الشكر للأئمة والمشايخ محفظى القرآن الكريم علي الجهود المبذولة في خدمة كتاب الله.

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وأشار عقل، إلى أهمية الكتاتيب في تحفيظ النشء القرآن الكريم، مثمنًا الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في عودة الكتاتيب، لتعليم القرآن الكريم بأسلوب تربوي سليم.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم حفظه القران الكريم في المسابقات الثلاث وهي مسابقة الأوقاف للقران الكريم ومسابقة المرحوم ابراهيم قاسم فخرو، ومسابقة المرحوم فاروز قويدر، بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية.

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