الجبهة الوطنية يبدأ تعيينات أمناء 6 محافظات، أبرزها الإسكندرية وقنا وشمال وجنوب سيناء

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، تعيينات أمناء وأمناء تنظيم وأمناء مساعدين في 6 محافظات، هي الإسكندرية والدقهلية والأقصر وقنا وشمال سيناء وجنوب سيناء، وذلك بعد استقرار لجنة اختيار القيادات عليهم، وموافقة الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب.

أمناء حزب الجبهة الوطنية بالمحافظات

وأعلن الحزب اختيار النائب فرج عامر أمينا لمحافظة الإسكندرية والنائب مصطفى الطلخاوي أمينا للتنظيم بالمحافظة، وفي الدقهلية أعلن الحزب النائب وليد فرعون أمينا للمحافظة، ود.راضي عبد المعطي أمينا للتنظيم، وأعلن الحزب النائب وائل الأمير أمينا لمحافظة الأقصر، والنائب بهاء أبو الحمد أمينا للتنظيم، وتم اختيار النائب هشام الشعيني أمينا لمحافظة قنا

محافظة شمال سيناء

وفي محافظة شمال سيناء وقع اختيار الحزب على المهندس محمد الحبيب سلامة أمينا للمحافظة، وموسى عكيرش أمينا للتنظيم، وحسام شاهين وسليمان الزمالوط أمينين مساعدين، وفي جنوب سيناء اختار الحزب غريب جميح أمينا للمحافظة، ومحمد عبد العزيز سرور أمينا للتنظيم وسالم زيدان أمينا مساعدا.

لجنة شؤون الأحزاب

وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بتعيينات المحافظات الستة والتي تمت بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

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