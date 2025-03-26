الأربعاء 26 مارس 2025
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اقتصاد

عودة خدمات تطبيق "إنستاباي" للعمل بعد تعطلها لدقائق

تطبيق إنستاباي
تطبيق إنستاباي

عادت خدمات تطبيق التحويلات اللحظية “إنستاباي” للعمل، بعد تعطلها لعدة دقائق، مما حالت دون قدرة العملاء في استخدام التطبيق في التحويلات. 

تعطل تطبيق إنستاباي

وتعرض تطبيق "إنستا باي"، لعطل جديد مفاجئ، اليوم الأربعاء، مما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على فتح التطبيق أو استخدام خدماته.

وتسبب العطل الذي ضرب تطبيق التحويلات اللحظية استياء المستخدمين، حيث ظهرت أمامهم رسالة " جار تحديث الخدمة"، عند فتح التطبيق.

رسوم جديدة على إنستاباي

وكانت شبكة المدفوعات اللحظية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.


ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

ماذا يعني IPA في تطبيق إنستاباي؟

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وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة. كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية. 

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