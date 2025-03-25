رسوم جديدة على إنستاباي بدءًا من أبريل 2025، اعرف التفاصيل

أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة. كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.

وأكدت الشبكة التزام "إنستاباي" بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية من خلال توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات عبر التطبيق قبل تنفيذها.

والجدير بالذكر أن عدد مستخدمي تطبيق "إنستاباي" قد بلغ 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة وتطبيق "إنستاباي" بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.

يبحث العديد من العملاء عن طريقة للتصرف حال فقدان رقم المرور على تطبيق انستاباي، وأوضح مسئولون تطبيق انستاباي أن الحل من خلالها اتباع عدة خطوات عبر إدارة الحسابات.

وتشمل قائمة الحلول للعملاء حال فقدان ونسيان رقم المرور علي تطبيق انستاباي ما يلي:

اضغط على الحساب الذي تريد الذي تريد إعادة ضبط الرقم السري الخاص به

إضغط على إعادة ضبط/ إلغاء حظر رقمك السري (IPN PIN)

أدخل بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بك والرقم السري الخاص بها

سوف تتلقى رسالة نصية قصيرة بها كلمة السر لمرة واحدة OTP

أدخل OTP

قم بتعيين رقم سري IPN PIN جديد

قم بتأكد الرقم السري IPN PIN.

بعض المعلومات حول تطبيق إنستاباي

وفي سياق متصل يقدم تطبيق إنستاباي خدمات عدَّة لعملاء البنوك حيث حقق التطبيق نجاحًا كبيرًا منذ اعتماد العمل به.

ونرصد بعضًا من المعلومات حول تطبيق إنستاباي:

1- إنستاباي InstaPay"" يعد أول تطبيق مرخص من البنك المركزي المصري لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية.



2- قامت شركة بنوك مصر، الذراع التكنولوجية للبنك المركزي، بتطوير منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي.



3- وفق توجيهات البنك المركزي المصري تمت الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في تأمين شبكات وتطبيقات الدفع الإلكتروني.

- تعتمد المنظومة الجديدة على أحدث نظم تأمين البيانات والمعاملات على مستوى العالم.



5- تضمن المنظومة التشفير الكامل لكافة البيانات السرية وعدم تخزينها من قبل التطبيق، بما يكفل أقصى درجات الحماية لحقوق عملاء القطاع المصرفي

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