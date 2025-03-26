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رياضة

كولر يمنح لاعبيه راحة سلبية غدًا

الاهلي
الاهلي

الأهلي، قرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، منح لاعبيه راحة سلبية غدا الخميس، على أن يبدأ استعداداته لمواجهة الهلال السوداني  الجمعة المقبل.

ويخوض الأهلي مباراة ودية اليوم الأربعاء أمام زد استعدادا لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وينتظم سداسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق اليوم وذلك بعد انتهاء ارتباطهم بمعسكر منتخب مصر.

ومن المقرر أن يؤدي سداسي الأهلي والذي يضم كلا من محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومصطفى شوبير، تدريبات استشفائية اليوم الأربعاء.

كما ينتظر أن يصل الثنائي الفلسطيني وسام أبو علي، والسلوفيني جراديشار، إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للانتظام في تدريبات الفريق الأول.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة  الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

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الأهلي أحمد نبيل كوكا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي دوري أبطال أفريقيا

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