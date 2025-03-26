موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني بربع نهائي دوري أبطال افريقيا

الأهلي، يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوادني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

وودّع الأهلي بطولة كأس عاصمة مصر بالخسارة من طلائع الجيش أول أمس، الأثنين، بنتيجة 1 -3 حيث كانت الخسارة الثانية في البطولة بعدما سبق وخسر من إنبي في الجولة الأولى.

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