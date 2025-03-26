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رياضة

مدرب الهلال السعودي مرشح لتدريب البرازيل بعد رباعية الأرجنتين

جيسوس،فيتو
جيسوس،فيتو

كشفت  تقارير صحفية عن وجود بدائل محتملة لخلافة دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل، وذلك بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها السيليساو  أمام الأرجنتين فجر اليوم.


وطرحت صحيفة "جلوبو" البرازيلية الشهيرة عدة أسماء قد تكون مناسبة لقيادة البرازيل جاء من بينها البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال السعودي.

 

وبحسب الصحيفة أيضا، فإن جيسوس لا يحظى بنفس القبول الجماهيري في الهلال الذي كان عليه في الموسم الماضي بسبب تذبذب النتائج، كما أن عقده ينتهي مع الهلال في مايو المُقبل، ولم ينجح في حسم التجديد رسميا لفترة جديدة حتى الآن.

وأضاف التقرير أن جيسوس نفسه قال من قبل إن تدريب البرازيل "بمثابة حلم"، ويرى أنه قد فوّت الفرصة على نفسه قبل سنتين عندما كان مرشحا للمنصب، علاوة على أنه يمتلك قاعدة من النجاح في البرازيل بما قدمه في قيادة فلامنجو موسم 2019-2020.

وبجانب جيسوس ذكرت الصحيفة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي خاصة أن رحيله عن النادي الملكي قد يكون واردا في الفترة المُقبلة.

وتضم قائمة المرشحين أيضا فيليبي لويس مدافع البرازيل السابق الذي تولى قيادة فلامنجو، وريناتو جاوتشو الذي رحل عن تدريب جريميو.

وكذلك البرتغالي أبل فيريرا مدرب بالميراس السابق، والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

 

وتحدث المدير الفني للمنتخب البرازيلي دوريفال جونيور عن خسارة فريقه من الأرجنتين 4-1 اليوم الأربعاء، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

 

وقال مدرب البرازيل في تصريحات صحفية بعد المباراة: "أتحمل المسؤولية كاملة"، معترفا بأن كل ما خطط له قبل هذه المواجهة فشل.

وأضاف: “تفوقت الأرجنتين في كل الأوجه، وأعتذر للجمهور البرازيلي”.


واعترف المدير الفني البرازيلي بأن انتصار منتخب الأرجنتين كان مستحقا لكنه قال إن "محاولة شرح كل هذا أمر صعب".

وتابع دوريفال جونيور: "لم نتمكن في أي لحظة من فرض ما نريده، ومن الطبيعي أن تمثل نتيجة مثل هذه ضربة بالنسبة لنا. هذا هو شعورنا جميعا".

الأرجنتين ضد البرازيل

وحقق منتخب الأرجنتين، فوزا كبيرا على نظيره البرازيلي 4-1 ضمن منافسات الجولة 14 بالتصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ودفع رافينيا، نجم برشلونة، الثمن غاليًا لتهديداته قبل الكلاسيكو، عندما قال "سنسحق الأرجنتين.. اللعنة عليهم"، ليرد راقصو التانجو بصفعة قوية بدون نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي الغائب بسبب إصابة عضلية.

وسجل جوليان ألفاريز، وإنزو فيرنانديز، وماك أليستر، وجوليانو سيميوني، أهداف التانجو في الدقائق (4، 12، 37، 71)، بينما أحرز ماتيوس كونيا هدف البرازيل الوحيد في الدقيقة (26).


كما كرست الأرجنتين، العقدة للبرازيل لما يقرب من 6 سنوات، حيث يعود آخر فوز لراقصي السامبا في الكلاسيكو بالتغلب بهدفين دون رد، في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019.

دخل الأرجنتين أبطال العالم الكلاسيكو وسط أجواء احتفالية مع جماهيرهم بالتأهل مسبقًا لمونديال 2026، ورفعوا بهذا الفوز رصيدهم إلى 31 نقطة في الصدارة بعد فوز ثان على البرازيل في هذه التصفيات.

بينما تجمد رصيد السامبا عند 21 نقطة ليتراجع للمركز الرابع متخلفًا بفارق الأهداف عن أوروجواي صاحب المركز الثالث.

 

يذكر أن منتخب الأرجنتين ضمن تأهله رسميا لكأس العالم قبل 6 جولات من انتهاء مشوار التصفيات، ليلحق بمنتخبات اليابان ونيوزلندا وإيران إضافة إلى منظمي البطولة أمريكا وكندا والمكسيك.

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