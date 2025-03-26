الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

28 ألف مخالفة سرعة، حصاد الحملات المرورية خلال 24 ساعة

تحرير 49 ألف مخالفة
تحرير 49 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تحرير 49 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية عن تحرير 49 ألف  مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 28 ألفا و687  مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و703 مخالفة السير بدون تراخيص، ومخالفة موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و11 مخالفات لشروط التراخيص، 18 مخالفة دراجة نارية.

 

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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