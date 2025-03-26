القبض على فتاة طمست لوحات سيارتها بالإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على فتاة لقيامها بطمس لوحات سيارتها الملاكي بمنطقة البيطاش.

القبض على فتاة لـ طمس اللوحات المعدنية سيارتها بالإسكندرية

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائدة سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية حال سيرها بمنطقة البيطاش بمحافظة الإسكندرية.

القبض على فتاة لـ طمس اللوحات المعدنية سيارتها بالإسكندرية

وبالفحص وإجراء التحريات تم ضبط السيارة وقائدتها ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدتها.

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