الأربعاء 26 مارس 2025
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ملفات وحوارات

مأساة سيدة الإسماعيلية تفتح الملف.. كيف يتعامل العالم مع ضحايا الصراعات الزوجية؟.. التعاون بين الدولة والمجتمع المدني لتغيير السلوكيات الأسرية ضرورة.. والتمكين الاقتصادي يقلل العنف ضد النساء

الصراعات الزوجية،
الصراعات الزوجية، فيتو

في واقعة مأساوية بمدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية، أقدمت  شابة على إنهاء حياتها شنقًا داخل منزل والدها، إثر خلافات مستمرة مع زوجها وأسرته دامت نحو سبعة أشهر، منعت خلالها من رؤية أطفالها، ما يطرح تساؤلات عميقة عن أسباب لي عنق النصوص والاستفادة من الثغرات القانونية لمنع الزوجة من رؤية أطفالها للتشفي والانتقام، فكيف يتعامل العالم مع الأزمات من هذا النوع؟ 

الانتحار بسبب الخلافات الزوجية ظاهرة متزايدة

تكررت في الآونة الأخيرة حوادث الانتحار المرتبطة بالخلافات الزوجية في مصر، وتسعى مصر لمواجهة ظاهرة الانتحار من خلال تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير خطوط ساخنة للمساعدة، لكن هذا غير كاف، فالصراعات بين الأزواج من التحديات العالمية التي تواجه المجتمعات، وبخلاف العالم المتقدم، طورت العديد من دول الشرق الأوسط برامج ومبادرات لمعالجتها، وترصدها «فيتو» على النحو التالي.  

مبادرات رواندا لتعزيز المساواة بين الزوجين 

تم تنفيذ برنامج القدوة بين عامي 2013 و2015، مستهدفًا الآباء المنتظرين وآباء الأطفال دون سن الخامسة، وهدف البرنامج إلى تعزيز الأبوة الإيجابية والمساواة بين الجنسين من خلال جلسات تفاعلية تناولت مواضيع مثل التواصل الفعّال، وتنظيم العواطف، والمشاركة في القرارات المالية، وأظهر تقييم البرنامج انخفاضًا في معدلات العنف المنزلي وتحسنًا في العلاقات الأسرية.​

وهناك برنامج آخر في رواندا يهدف إلى دعم العلاقات المتساوية وغير العنيفة ويتضمن البرنامج جلسات أسبوعية للأزواج لمناقشة مفاهيم عن الآخر، والسلطة في المنزل، والحقوق، والأدوار المتبادلة بين الزوجين، والعلاقات الصحية بعد الانفصال، كما يدعم البرنامج من يتعرضون إلى للعنف المنزلي.

أهمية إنشاء مراكز منع العنف المنزلي  في أوغندا

منذ إنشائه في عام 2000، يعمل مركز منع العنف المنزلي على توعية المجتمع بمخاطر العنف ضد المرأة، ويعتمد المركز على استراتيجيات تشمل بناء القدرات، وتعبئة المجتمع، والدعوة، واستخدام وسائل الإعلام كما تشمل أنشطته المسرح المجتمعي، وحلقات النقاش، وتدريب المتطوعين، والتعاون مع المؤسسات الحكومية لتعزيز بيئة داعمة لحقوق المرأة.​

وهناك مركز آخر في أوغندا أيضا يستهدف الآباء الشباب بين 16 و25 عامًا لبناء معرفتهم ومهاراتهم في التربية غير العنيفة والعلاقات الحميمة، ويتضمن البرنامج جلسات مطولة لإرشاد الآباء الشباب عن المعرفة اللازمة، للحد من العنف المنزلي وسوء معاملة الأزواج والأطفال 

برنامج غانا، تغيير الأعراف والممارسات ضرورة 

طورت غانا برنامجا  يهدف إلى تعبئة المجتمع وأجهزة الدولة والجهات الفاعلة الرئيسية لمنع العنف ضد النساء والفتيات في المجتمعات الريفية، واستخدمت فرق عمل مجتمعية لزيادة الوعي حول أسباب وعواقب العنف، وساهم ذلك في تغيير الأعراف والممارسات الاجتماعية البغيضة في حق المرأة. 

بنجلاديش، التمكين الاقتصادي يمنع أزمات ما بعد الانفصال 

استهدف برنامج صمم بين أعوام  2012-2016 الفتيات بين 12 و18 عامًا، وقدم لهم معارف هامة للتوعية بحقوق الأطفال والأسر والنساء مما يعزز قدرتهم على المواجهة. 

وتظهر التجارب أن الجمع بين التوعية، والدعم النفسي، والتمكين الاقتصادي يساهم في تقليل العنف الزوجي أو أزمات ما بعد الانفصال، مما يؤدي إلى تغييرات كبيرة  في المواقف والسلوكيات.​

كما يعد الدعم القانوني والسياسي وسيلة أساسية لحماية الضحايا ومحاسبة الجناة في قضايا العنف الزوجي، وتُبرز هذه التجارب أهمية تبني استراتيجيات متعددة الأبعاد، تشمل التوعية، والتمكين، والمحاسبة العادلة على قضايا العنف الزوجي. 

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الانتحار الخلافات الزوجية مدينة القصاصين الجديدة القصاصين المساواة بين الزوجين العنف المنزلي

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