رئيس جامعة إسرائيلية: سنشل المرافق الاقتصادية بجانب إعلان الإضراب

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس جامعة تل أبيب، قوله: “لن نعلن الإضراب في الجامعات فحسب بل سنشلّ المرافق الاقتصادية كافة”.

احتجاجات كبيرة في إسرائيل

وقال رئيس جامعة تل أبيب: الاحتجاجات الشعبية تقوّي المحكمة العليا خصوصا إذا قررت أن إجراءات الحكومة غير قانونية.

وأضاف: هناك من يطالب بتخفيف زخم المظاهرات حتى يصدر قرار المحكمة العليا لكن هذا خطأ خطير.

وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنها "حكومة لا تلتزم بقرارات المحكمة وهي حكومة إجرامية ولا ينبغي طاعتها".

لابيد يهاجم حكومة نتنياهو

وقال لبيد: على الحكومة الإسرائيلية أن تعود إلى رشدها وعلى نتنياهو أن يعلن الالتزام بقرارات المحكمة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الإثنين الماضي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها.

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