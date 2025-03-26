محافظ كفرالشيخ: تجهيز 392 ساحة لصلاة عيد الفطر

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، عن تجهيز 392 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك بمدن ومراكز المحافظة، مقدمًا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى أبناء كفرالشيخ والشعب المصري العظيم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ووجه محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، بحظر استخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها، والتنسيق مع مديرية الأوقاف لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تخصيص وتجهيز 392 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، مع تحديد اثنين من الدعاة لكل ساحة أحدهما أصلي والآخر احتياطي، ونبه على ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين، قبل صلاة العيد بساعة على الأقل وإشرافهم على الساحات.

رفع كفاءة الطرق المؤدية لساحات صلاة العيد

كما وجه محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار التنسيق مع الأوقاف والأمن بشأن أماكن ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها والإعلان عنها مع التأكد من الإنتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، فضلًا عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تقرر عقد تشكيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن وجميع مديريات الخدمات تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورًا والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على حلها فورًا مع ضرورة عمل نوبتجية لسيارة الونش التابعة للديوان العام لاستدعائها في حالات الحوادث والحالات الطارئة، مضيفًا انه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473220792، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

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