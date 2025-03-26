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دين ودنيا

ما أفضل الأوقات لالتماس ليلة القدر؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، فيتو

أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق أنه تواترت الأحاديث النبوية الشريفة على التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وعلى الأحرى في لياليها الوترية، وأكثر تحريا في ليلة السابع والعشرين. 

 فعن أم المؤمنين السيدة عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالتْ: "كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُجاوِر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ، ويقول: تَحرَّوا ليلةَ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمضانَ" ( متفق عليه)، وعن السيدة عائشة رضي الله عنها - أيضا - أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: " تَحرَّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوَتْر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ" ( أخرجه الإمام البخاريُّ )، وكان سيدنا أُبيُّ بنُ كَعبٍ رضِيَ اللهُ عنهُ يقول في شأن لَيلةِ  القَدْرِ: "واللهِ، إنِّي لأَعلمُها، وأكثرُ عِلمي هي اللَّيلةُ التي أَمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بقِيامِها، هي ليلةُ سَبعٍ وعِشرينَ " ( أخرجه الإمام مسلم ). 

وزير الأوقاف السابق يوضح أفضل الأدعية في ليلة القدر 

وأضاف وزير الأوقاف السابق لـ “فيتو” أنه إذا وافق الإنسان ليلة القدر دعا فيها بكل خير بالرحمة والمغفرة والقبول والعتق من النار وما شاء أن يدعو من خيري الدنيا والآخرة، وأفضل الدعاء فيها ما جاء في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها من أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر فبِمَ أدعو ؟ فقال صلى الله عليه وسلم:"قولي اللهمَّ إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني" ( الترمذي وابن ماجه).

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