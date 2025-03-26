هل يلقى مصطفى محمد مصير إمام عاشور مع منتخب مصر؟

يواجه مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، شبح الاستبعاد من معسكرات منتخب مصر القادمة بعد التقاط عدسات الكاميرا انفعاله وغضبه بعد تغييره في الدقيقة 57 لمباراة الفراعنة التي أقيمت أمس أمام سيراليون.

واستبدل حسام حسن لاعبه مصطفى محمد بعد مرور 57 دقيقة لصالح زميله حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري.

وظهرت علامات الدهشة على وجه مصطفى محمد قبل أن يتمتم ببعض الألفاظ الخارجة على مقاعد البدلاء والإساءة للجهاز الفني لمنتخب مصر.

وعلى الرغم من نشر مصطفى محمد اعتذارا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي اكس، للجهاز الفني لمنتخب مصر إلا أن هناك اتجاه لاستبعاده من المنتخب ومواجهة نفس مصير إمام عاشور الذي استبعد من المعسكرات الماضية للفراعنة.

ويتبع الجهاز الفني لمنتخب مصر أسلوبه مع أي لاعب يتطاول في حق الجهاز أو المنتخب بأن يتم معاقبته باستبعاده من معسكرات الفراعنة مهما حقق نجاح مع فريقه باعتبار أنه أخطأ في حق مصر كلها.



تويتة مصطفى محمد

وكتب مصطفى محمد: “للتوضيح، أنا لم أقصد الإساءه أو التطاول على أي أحد من الجهاز الفني للمنتخب او الجمهور العزيز وأقدم إعتذاري عن هذا الموقف الغير مقصود”.

تصريحات حسام حسن

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر: إن مصطفى محمد وأسامة فيصل ومعهم عمر مرموش من أفضل المهاجمين الموجودين في أفريقيا وليس في مصر فقط.

وتابع حسام حسن: "لم أر تصرف مصطفى محمد واللفظ الخارج الذي تلفظ به لكن لو تأكد مثل هذا السلوك السيئ سيكون هناك موقف وعقوبة من الجهاز الفني".

وأتم حسام حسن: منتخب مصر فوق الجميع ومن أخطأ يجب أن يحاسب زي اللي بيحارب على الجبهة واللي بيفرح الناس لابد أن يكون منضبط في سلوكه لأنه يمثل منتخب مصر.

وفاز منتخب مصر على نظيره سيراليون، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وسجل أحمد سيد زيزو هدف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 2+45.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 16 نقطة ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

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