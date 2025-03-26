الأربعاء 26 مارس 2025
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قلعة قايتباي تستعد لعيد الفطر بصيانة شاملة (صور)

قلعة قايتباي بالإسكندرية،
قلعة قايتباي بالإسكندرية، فيتو

تستعد قلعة قايتباي بالإسكندرية، برئاسة محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، ومحمد عز مدير القلعه، لاستقبال زائريها بعيد الفطر المبارك، وذلك بتقليم النجيل والأشجار وقص النجيلة ووضع لوحات إرشادية للخط الساخن ولوحات إرشادية للحجز الإلكتروني.

وجرى تجهيز الحمامات لتكون مجهزة تجهيز فندقي، وذلك في إطار قيام وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين.

 كما بجري أعمال صيانة وترميم بالسور الداخلي والخارجي والسراديب الساحلية بقلعة قايتباي ضمن أعمال الصيانة والترميم الشامل حاليا بالقلعة وأماكن الزيارات داخل القلعة السور الخارجي والسور الداخلي والسراديب الساحلية أسفل القلعة والصهريج الأثري والمسجد الأثري ومنطقة بين السورين والبرج الرئيسي

وأعلنت إدارة آثار الإسكندرية أن مواعيد الزيارة خلال العيد ستكون  من ٩ صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً على أن يغلق شباك التذاكر الساعة الخامسة.

وأسعار التذاكر 150 جنيه للأجانب، و75  للطالب الأجنبي، و60 جنيه للمواطن المصري، و30 جنيه  للطالب المصري، على أن تبدأ عروض الصوت والضوء للعرض الأول الساعة 6.30، والعرض الثاني 7.30 والعرض الثالث 8.30 وعلى حسب الحجوزات العروض المتتالية وأسعار تذاكر الصوت والضوء 200 جنيه في اي بي  150 جنيه، والتذاكر الأجنبي 1350 جنيه، وفي اي بي 1125 جنيه. 

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