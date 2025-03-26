البرلمان يكشف خطوات حل مشكلة تأخر صرف مستحقات مزارعي القطن

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، استعراض خطوات حل مشكلة تأخر صرف مزارعي القطن، وهي أزمة تؤرق الكثيرين في ربوع البلاد.

أزمة تأخر صرف مستحقات المزارعين

وجاء ذلك بعدما أثار عدد من أعضاء المجلس، مشكلة تأخر صرف مستحقات المزارعين مقابل محصول القطن، وذلك خلال جلسة أمس التي شهدت مناقشة تقرير قرار رئيس الجمهوري 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان.

من ناحيته، أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه تم حل مشكلة صرف مستحقات محصول القطن للمزارعين فيما يخص 350 ألف قنطار، من عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك 158 ألف قنطار من محافظة الدقهلية سوف يتم صرف مستحقاتهم بعد عيد الفطر.

الأسعار العالمية للقطن

وقال "الحصري"، إن الدولة سعرت القطن قبل انتاجه بـ 12 ألف جنيه محصول وجه بحري، و10 ألفا جنيه لمحصول وجه قبلي، متابعًا: "إلا أن الأسعار العالمية انخفضت، ورغم ذلك فالدولة لم تتأخر عن الوفاء بالتزامها بالسعر السابق تحديده، وقررت دعم المواطن بـ 2000 جنيه عن كل قنطار".

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن لجنة الزراعة عقدت اجتماعا في هذا الشأن وأصدرت توصيات، كما أن رئيس الحكومة وجه بحل المشكلة وتم بالفعل صرف مستحقات 350 ألف قنطار وهناك كمية أخرى مقدرة بـ 158 ألف قنطار ستحل مشكلتها بعد العيد.

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