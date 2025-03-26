الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظات

ضبط نباش قمامة ومصادرة الكارو الخاص به في جولة لمحافظ الدقهلية بالشوارع

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أجري  اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،  اليوم، جولة تفقدية بشوارع وميادين مدينة المنصورة، حيث تابع سير العمل في عدد من المناطق الحيوية، ووجه بتكثيف الجهود لتحسين مستوى النظافة والانضباط في الشوارع، في إطار الجولات الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مصادرة العربة (الكارو)  لنباش شوة المظهر العام بالمنصورة 

وأثناء جولته بشارع فخر الدين خالد لاحظ المحافظ وجود أحد النباشين يقوم بجمع وفرز القمامة بطريقة غير حضارية، مما يتسبب في تشويه المظهر العام وإعادة نشر المخلفات في الشارع. وعلى الفور، وجه المحافظ بمصادرة العربة (الكارو) المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، مشددًا على أهمية التصدي لهذه الظاهرة التي تؤثر على جهود النظافة العامة بالمحافظة.

 

المرور على مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية


كما شملت الجولة المرور على مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، الواقعة خلف الاستاد، حيث تابع المحافظ سير العملية التعليمية داخل المدرسة، واطلع على تجهيزات الفصول والمعامل، مؤكدًا على ضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل. وأشاد بجهود الإدارة المدرسية في الارتقاء بالمستوى التعليمي والتطبيقي للطلاب، مشددًا على أهمية الالتزام بمعايير الجودة في التعليم الفني والتكنولوجي.

رفع مستوى النظافة العامة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات

وخلال الجولة، وجه محافظ الدقهلية  الأجهزة التنفيذية بضرورة رفع مستوى النظافة العامة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري للمدينة، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة من قبل رؤساء الأحياء والمراكز لضمان تنفيذ القرارات والتوجيهات على أرض الواقع.

جولاته الميدانية مستمرة في مختلف مناطق المحافظة، لضمان تقديم أفضل الخدمات 

وأكد المحافظ أن جولاته الميدانية مستمرة في مختلف مناطق المحافظة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

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