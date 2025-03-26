الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يشهد حفل تكريم حفظة القرآن بأويش الحجر مركز المنصورة

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم، فيتو

شهد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية أويش الحجر مركز المنصورة، بحضور الدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف، والكاتب الصحفي حازم نصر رئيس اللجنة النقابية بالدقهلية، ومحمد عبد اللطيف قائم بأعمال رئيس مركز ومدينة المنصورة.

 

 

ونقل نائب المحافظ رسالة شكر وتقدير من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، للقائمين على هذا الاحتفال ولجميع المشاركين، ومنظمات المجتمع المدني، وتقديره لحفظة القرآن، ودعمه المتواصل لهم، مطالبا بالاستمرار بمزيد من التفوق والنجاح في مسيرة التقدم في شتى المجالات والقطاعات، وتقديره لمؤسسات المجتمع المدني وتعاونهم في إقامة الفعاليات.

 

 

 

 

 

 

 

 

الاحتفال الذي يؤكد اهتمامنا بالمتفوقين والمتميزين وتشجعيهم

وأعرب العدل، عن تقديره وسعادته للمشاركة في هذا الاحتفال الذي يؤكد اهتمامنا بالمتفوقين والمتميزين وتشجعيهم على استمرار التميز، كما أثنى على الجهود الكبيرة، فى مجال دعم ورعاية حفظة القرآن الكريم، وأكد على أهمية تشجيعهم، وتحفيز المتفوقين والنماذج الناجحة من أبناء المحافظة على مواصلة التفوق والتميز والنجاح في جميع المجالات.

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