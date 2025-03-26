القبض على طبيب مزيف للنصب على المواطنين بالجيزة

تمكنت مباحث الأموال العامة ، من ضبط طبيب مزيف بالجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على إلحاق أبنائهم بالكليات مقابل مبالغ مالية.



تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد الأشخاص بتضرره من آخر – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات على خلاف الحقيقة.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين قيامه بانتحال صفة طبيب مستخدمًا كارنيهات وشهادات مزورة وبحوزته 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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