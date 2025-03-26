الأربعاء 26 مارس 2025
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حوادث

القبض على عاطل تحرش بسيدة عقب تداول فيديو بأسيوط

القبض عاطل
القبض عاطل

ألقت  أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على عاطل تحرش بـ سيدة في أسيوط عقب تداول مقطع فيديو.

سيدة توثق تعرضها للتحرش فى نهار رمضان بأسيوط 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إدعاء إحدى السيدات؛ بتعرضها للمضايقة والتحرش من قِبل أحد الأشخاص بأسيوط.

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وبالفحص تمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقه (عاطل 25 سنة) له معلومات جنائية – مقيم بأسيوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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