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حوادث

نص أمر إحالة عاطلين للجنايات بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين بدائرة قسم شرطة المرج إلى محكمة الجنايات.  

وجاء في أمر الإحالة أن “المتهمين وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير في محررات رسمية موضوع الاتهام الأول بأن اتفقا على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها، وإمداه بالبيانات المراد إثباتها، فحررها المتهم المجهول على النماذج المعدة لها ومهرها بخاتم مقلد وذيلها بإمضاءات عزاها زورا للموظفين المختصين فتمت الجريمة بناء  على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة بنية استعمال تلك المحررات فيما زورت من أجله”.

واضاف أمر الإحالة ان المتهمين استعملا المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول، وهي عبارة عن شهادتي ميلاد المنسوب صدورهما لجهة حكومية، كما ارتكبا جريمة التزوير في محررات رسمية شهادات الميلاد والمنسوب صدورها عن طريق الاصطناع الكلي على غرار المحررات الصحيحة.

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نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة المرج تزوير محررات رسمية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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