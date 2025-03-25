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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل في تزوير المحررات الرسمية بالأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة التزوير في أوراق رسمية والنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية والتربح من خلال نشاطه الإجرامي بمنطقة الأزبكية.


وكان قسم شرطة الأزبكية تلقي معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل واعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي متخذًا من شقة سكنية بالقاهرة وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتفتيشه عثر بحوزته على جهاز لاب توب  جهاز كمبيوتر بمشتملاته ماسح ضوئى وماكينة تقطيع وتغليف كارنيهات- مجموعة من المحررات والمستندات.

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وأن المضبوطات يستخدمها فـي مزاولة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة الأزبكية قسم شرطة الأزبكية

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