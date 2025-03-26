دوليو الأهلي ينتظمون في تدريبات الفريق اليوم

الأهلي، ينتظم سداسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق اليوم وذلك بعد انتهاء ارتباطهم بمعسكر منتخب مصر.

ومن المقرر أن يؤدي سداسي الأهلي والذي يضم كلا من محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومصطفى شوبير، تدريبات استشفائية اليوم الأربعاء.

كما ينتظر أن يصل الثنائي الفلسطيني وسام أبو علي، والسلوفيني جراديشار، إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، تمهيدًا للانتظام في تدريبات الفريق الأول.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

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