الخميس 27 مارس 2025
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سياسة

شروط اختيار أعضاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية

شروط اختيار أعضاء
شروط اختيار أعضاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية

أقر مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.

ضوابط  اختيار أعضاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية 

ووضع مشروع قانون المسئولية الطبية، عددا من الشروط في أعضاء هذه اللجنة، حيث تنص المادة (17) على: يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:

1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية 

ونصت المادة (18) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.


بينما تنص المادة (19) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على: يتمتع أعضاء المهن الطبية لدى أداء أي عمل من أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بكافة الضمانات المقررة قانونًا لسائر الخبراء القضائيين، وفيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يُتبع في شأنهم النصوص المتعلقة بالخبراء المبينة في قانوني الإجراءات الجنائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.


واستثناء من تلك النصوص، تسري عليهم القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد.

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