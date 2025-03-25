الحكومة توجه رسالة لمجلس النواب بعد الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية

وجهت الحكومة الشكر لمجلس النواب، على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والموافقة عليه بشكل نهائي.

وزير الصحة يشيد بجهود مجلس النواب بشأن المسئولية الطبية

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الورزاء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: مواد مشروع قانون المسئولية الطبية شهدت مناقشات دقيقة.

مجلس النواب يستمع لكافة الآراء

وأشار إلى أن هناك جهد ملموس لمجلس النواب فى الاستماع لكل الآراء ومن ثم ما تم اليوم بالموافقة نهائيا على مشروع القانون وهو ما يمثل إنجاز تاريخي، لولا رئيس المجلس وأعضاء النواب لم يكن ليخرج للنور.

نقابة الأطباء نقلت الصورة بوضوح للفريق الطبي

وتوجه وزير الصحة، بالشكر لنقابة الأطباء التى نقلت الصورة لفريق عمل القانون بكل حيادية، حتى تحققت طموحات تاريخية للأطباء والمرضى، وخرج القانون للنور بعنونا دقيق وتوصيف متكامل لتقديم الخدمة الطبية بما يضمن تحقيق سلامة المريض، ووضع الجميع فى القلب منهم مجلس النواب الاستحقاق الدستوري المذكور فى نص المادة 18 من الدستور نصب أعينه حال مناقشة مشروع القانون.

وزير الصحة أمام النواب

وأكد خالد عبد الغفار، أن مجلس النواب، وقف محايدا فى مناقشات موسعة، حيث تم مناقشة مشروع القانون على مدار ثلاث جلسات عامة، وسبقها جلسات عديدة بلجنة الصحة بمجلس النواب، والجميع كان حريص على إعلاء المصلحة العامة فى ممارسة ديمقراطية ليست جديدة على مجلس النواب، رغم محاولات تشويه فلسفة القانون.

فيما وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر لمجلس النواب على إتمام مشروع قانون المسئولية الطبية، مؤكدا أهميته في ملء فراغ تشريعي كان أفضل أن يملأ بقواعد خاصة.

الطبيب المصري دليل على الجودة والكفاءة

وأكد أن الطبيب المصري دليل على الجودة والكفاءة، قائلا: والطب المصري بخير، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم الممارسات الطبية وتدعم الاجتهاد والتجديد لكن أيضا يجب أن تحمي المرضى وتحافظ على ثقتهم في الأطباء.

وقال وزير الشئون النيابية: "أنت تقدم للطبيب أغلى ما تملك، وهي صحتك وتقدم ذلك بصدر رحب وكلك أمل في الشفاء"، مشيرًا إلى أن واجب الدولة أن تحمي هذه الثقة، والدولة بهذا القانون المتوازن بذلت كل المساعي الممكنة لحماية تلك الثقة بين الأطباء والمرضى.

وشدد الوزير أن الطبيب الملتزم بالقواعد العلمية خارج المسائلة والمضاعفات الطبية والالتزام بالأكواد خارج المسائلة.

وأوضح أن القانون لن يخاطب إلا الذي يبحث عن الخطأ وهو غير موجود في أطبائنا، مختتما بأن المجلس كان قدره بأن يتحمل إصدار هذا القانون بعد عشرات من السنوات.

جدية وحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

فيما وجه الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وأشاد باستجابة مجلس النواب، للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.

نقيب الأطباء أمام مجلس النواب

وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر. مكررا شكره للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.

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