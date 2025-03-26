سقوط ربة منزل من الطابق الثالث أثناء تنظيف السجاد في الغربية

تعرضت ربة منزل لحادث سقوط من الطابق الثالث أثناء قيامها بتنظيف السجاد بشرفة منزلها في عزبة عز العرب، التابعة لقرية الجعفرية بمركز السنطة في محافظة الغربية.

استقبل مستشفى السنطة العام السيدة فاطمة فؤاد الدسوقي، البالغة من العمر 50 عامًا، مقيمة بعزبة عز العرب مصابة بكسر في قاع الجمجمة وكسر بالذراع الأيمن، وذلك إثر سقوطها من شرفة منزلها أثناء نشر السجاد.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنيةبـ محافظةالغربية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم وضع المصابة تحت الرعاية الطبية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.



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