محافظ الغربية: اقتراب انتهاء رصف طريق ‘الشين - قطور’ بعد سنوات من المعاناة

صرح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية بقرب الانتهاء من أعمال رصف طريق “الشين - قطور”، الذي طال انتظاره بعد سنوات من المعاناة بسبب تدهور حالته وتأثيره السلبي على حركة المرور والمواطنين.

خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق

وأشار محافظ الغربية أن المشروع يشهد مراحله النهائية، حيث يتم حاليًا تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين شبكة النقل.

صعوبة التنقل ووقوع العديد من الحوادث

وأوضح محافظ الغربية أن الطريق كان في حالة متدهورة على مدار الأعوام الماضية، ما تسبب في صعوبة التنقل ووقوع العديد من الحوادث، مشيرًا إلى أن رصفه كان ضرورة ملحّة للحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق سيولة مرورية آمنة. وأضاف أن الطريق يمتد لمسافة 8 كم، ويُعد شريانًا حيويًا يربط بين مركز ومدينة قطور والقرى المجاورة، ما يجعل تطويره خطوة محورية في تحسين البنية التحتية بالمنطقة.

الاستجابة لمطالب المواطنين

وشدد الجندي على أن محافظة الغربية حريصة على الاستجابة لمطالب المواطنين، حيث تم تكثيف الأعمال وزيادة فرق العمل لضمان إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن. وأضاف: ندرك حجم المعاناة التي تحملها المواطنون بسبب تدهور حالة الطريق، لذا نعمل بكل طاقتنا لإنهاء المشروع قريبًا، مع الالتزام بأعلى المعايير الفنية لضمان استدامة الطريق وجودته لسنوات طويلة.”

الحد من الحوادث

وأكد محافظ الغربية أن الطريق بعد رصفه سيسهم بشكل كبير في الحد من الحوادث، وتقليل زمن الرحلات، وتحسين حركة النقل والبضائع، مما ينعكس إيجابيًا على الحياة اليومية لأهالي المنطقة.

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