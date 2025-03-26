ندوة توعوية إرشادية لمكافحة مرض الدودة الكبدية وحمى الضنك بالمنصورة

نظمت رئاسة حى غرب المنصورة في الدقهلية برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، بديوان عام حى غرب ندوة توعوية إرشادية لمكافحة مرض الدودة الكبدية الفاشيولا، وحمى الضنك.

ندوة توعوية إرشادية لمكافحة مرض الدودة الكبدية الفاشيولا وحمى الضنك

حاضر بالندوة الدكتورة مروة الشربينى رئيس قسم الإرشاد بأدارة بندر المنصورة بمديرية الطب البيطرى، والهام نافع مدير التنمية الاقتصادية والاستثمار بحى غرب المنصورة.

توعية الأفراد بالأمراض التى تشكل خطورة على حياتهم،

وتأتى الندوة فى إطار توعية الأفراد بالأمراض التى تشكل خطورة على حياتهم، وذلك يأتى انطلاقًا من المسئولية تجاه المجتمع، حيث تم خلال الندوة التوعية بمرض الدودة الكبدية "الفاشيولا" من خلال التعريف بأسبابها، وأعراضها، ومناطق إنتشارها، والتدابير الوقائية لتجنب انتشارها، والسيطرة عليها.



تعد دودة "الفاشيولا" هي أحد أنواع الديدان التي تنتمي إلى شعبة المفلطحات، تحديدا لطائفة تسمى طائفة التريماتودا، وهي تشبه في شكلها ورقة الشجر، ويبلغ طول البالغ منها ٣ – ٦ سم فيما يبلغ عرضها 0.8 -1.5 سم وهي من الكائنات المخنثة، ويمكنها تثبيت نفسها في القنوات المرارية للحيوانات التي تتغذي على الأعشاب كالأغنام والحمير والأرانب، من خلال جزء يحيط بفتحة فمها، ويمكنها أن تنتقل للإنسان.



وأكدت التقارير بأن أخطر المراحل في وجود الفاشيولا في جسم الإنسان عند دخولها للحياة فى الكبد، والقنوات المرارية وذلك لأنها تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأعراض الحادة والمزمنة ومن أهم الأعراض أو الأخطار التي تسببها الفاشيولا عند الإصابة بها أنها تؤدي إلى انسداد القنوات المرارية وزيادة معدل إنتاج العصارة الصفراوية في الجسم، وبالتالي تؤدي للإصابة بمرض الصفراء وتؤدي إلى فقدان الشهية بشكل عام ما يتسبب فى الشعور بالكسل والإصابة بفقر الدم والدودة يمكنها التكاثر وزيادة عددها بشكل سريع ما يؤدى إلى إنهاك أنسجة الكبد، وأحيانا يصل الأمر إلى حد التهتك.





كما تتسبب أيضا في حدوث إسهال مائي بشكل زائد، مما يجعلها تشكل خطورة بالغة على صغار السن والأطفال، ويصاب مريض الفاشيولا بهزال واضح ونقصان في الوزن، وتورم في الكبد وثقوب في الغشاء الذي يغطيه، كما أنها قد تؤدي لحدوث نزيف تحت هذا الغشاء.

كيفية الوقاية من حمي الضنك



ولفتت إلى أن تناول بعض أنواع الخضروات وخاصة الخضروات الورقية مثل الجرجير والخس قد تكون مصابة بالدودة، فلابد من استخدام محلول الماء بالليمون أو الخل لمدة 10 دقائق ووضع الخضروات فى محلول برمنجنات البوتاسيوم 24 مجم لتر لمدة 15 دقيقة.

أسباب وأعراض حمي الضنك



كما تم خلال الندوة التوعية بمرض" حمى الضنك" من خلال؛ التعريف بأسبابه، وأعراضه، ومناطق إنتشاره، والتدابير الوقائية لتجنب انتشاره، والسيطرة عليه، يأتى ذلك بعد ظهور زيادة واضحة فى معدلات الإصابة بحمى الضنك فى جميع أنحاء العالم، خلال العقد الأخير، حيث يعد هذا المرض أحد الأمراض الفيروسية؛ التى تتنقل إلى الإنسان من خلال لدغات البعوض الحامل للفيروس، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للمجتمع خاصة فى المناطق الحارة التى يزداد بها انتشار الحشرات وخاصة البعوض.

كيفية انتقال حمي الضنك

و"حمى الضنك" تنتقل من خلال لدغة إنثى "البعوضة الزاعجة" حيث تقوم تلك البعوضة بالتغذى على دم المريض المصاب بالفيروس، وعند انتقالها للتغذى على دم شخص اخر، تنقل إليه الفيروس، مستعرضًا عدد من الدراسات التى تؤكد إمكانية إنتقال المرض من شخص لآخر من خلال؛ لدغة "البعوضة الزاعجة" من الأم الحاملة للفيروس للجنين خلال فترة الحمل، وكذلك من الأم الحاملة للفيروس إلى الرضيع من خلال الرضاعة.

اعراض حمي الضنك

و أعراض "حمى الضنك"، والتي تبدأ فى الظهور بعد حوالى 10 ايام من لدغة البعوضة المصابة بالفيروس، مشيرًا أن أعراض اتشبه إلى حد كبير أعراض فيروس الانفلونزا، ولكن يزداد الأمر ليصل إلى حمى شديدة، صداع خلف العين، ألم شديد فى العظام والمفاصل، وفى بعض الأحيان يصحب الأعراض قئ وطفح جلدى، ونزف دموى من الفم والأنف، مشيرًا أن تشخيص المرض يتم من خلال تحليل الدم.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ببناء الإنسان والاهتمام به وحل كافة المشاكل التي تواجهه وتلبية كافة احتياجاته في القطاعات الخدمية المختلفة، والأهتمام بالقضايا البيئية من خلال رفع الوعي البيئي لدي جميع شرائح المجتمع والتي تمثل المحور الرابع للتنمية المستدامة

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