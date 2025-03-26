مانشستر يونايتد ينافس نيوكاسل ويوفنتوس على صفقة أفريقية بارزة

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد دخل في سباق التعاقد مع أديمولا لوكمان، جناح أتالانتا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخطف المتوج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024، الأضواء في الدوري الإيطالي مؤخرا، ما جعله مرشحا بقوة للانتقال لأحد الكبار في المستقبل القريب.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو"، فإن المان يونايتد يستهدف الدولي النيجيري، الذي يحظى أيضا باهتمام نيوكاسل يونايتد ويوفنتوس.

قيمة صفقة لوكمان



وأشار إلى إمكانية رحيل لوكمان عن ناديه مقابل 60 مليون يورو في الصيف، وهو مبلغ في متناول الشياطين الحمر.

واستطاع صاحب الـ27 عاما تسجيل 18 هدفا وصناعة 6 أخرى بمختلف البطولات هذا الموسم.

وسبق للجناح النيجيري اللعب في الدوري الإنجليزي، لكنه لم ينجح بقمصان إيفرتون وفولهام وليستر سيتي، قبل بزوغ نجمه في الكالتشيو.

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