حارس مرمى مانشستر يونايتد يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن مفاجأة بشأن مستقبل الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

إدارة مانشستر يونايتد متحفظة على أداء أونانا

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" فإن إدارة مانشستر يونايتد نفد صبرها بشأن أداء الحارس الكاميروني، وتسعى لتسويقه ورحيله عن الفريق بناء على طلب المدرب روبن أموريم.

وأوضحت الصحيفة أن أونانا بدوره أعطى الضوء الأخضر لوكلائه بالبحث عن عروض له في الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن روبن أموريم يتطلع الآن إلى ضم اثنين من أبرز حراس المرمى الشباب في أوروبا، بعد قرار أندريه أونانا بمغادرة اليونايتد.

البدلاء المحتملين لتعويض أونانا في مانشستر يونايتد

وأوضح التقرير أن أموريم يضع عينيه على حارس مرمى رويال أنتويرب البالغ من العمر 22 عامًا سين لامينس، الذي تم ضمه مؤخرًا لتشكيلة بلجيكا الأخيرة في مباريات دوري الأمم الأوروبية.

أما الخيار الآخر في قائمة مانشستر يونايتد هو لوكاس شوفالييه من ليل الفرنسي.

يذكر أن أونانا، البالغ من العمر 28 عاما، قد تألق مع العديد من الأندية مثل إنتر ميلان وأياكس أمستردام، حتى وقع معه مانشستر يونايتد في يوليو 2023.

وسيعود يونايتد خلال الفترة المقبلة إلى التدريبات بعد فترة التوقف الدولية، حيث يستعدون لمواجهة نوتنغهام فورست الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأول من أبريل.

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