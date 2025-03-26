الأربعاء 26 مارس 2025
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تقرير صادم لـ يونسيف مصر: واحد من كل 8 أطفال يتعرضون للاعتداء الجنسي في العالم

يونسيف
يونسيف

كشفت منظمة "يونسيف مصر" عن تقرير صادم بشأن الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وذلك تعليقًا على مسلسل "لام شمسية"، الذي يقدم من خلال سباق الدراما الرمضانية هذا العام.

تقرير صادم بشأن الاعتداءات الجنسية على الأطفال

وأكدت "يونسيف مصر"، في تقريرها الصادم أن واحد من بين ثمانية أطفال في جميع أنحاء العالم يتعرضون لـ الاعتداء الجنسي، وذلك قبل بلوغهم سن 18 عامًا، ووصفت هذا العدد من الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي بأنه "صادمًا".

تقرير صادم للاعتداءات الجنسية على الأطفال، فيتو
تقرير صادم للاعتداءات الجنسية على الأطفال، فيتو

وعرفت "يونسيف مصر" الاعتداء الجنسي، في تقريرها الصادم، بأنه فرض أفعال جنسية، أو ذات إيحاءات جنسية على طفل أو مراهق، ويمكن أن يرتكبها شخص بالغ أو طفل آخر.

وكشف التقرير عن أشكال الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وحددها في نوعان:

 النوع الأول: هو الاتصال الجسدي مع الطفل، سواء بالتقبيل، أو المعانقة، أو لمس أجزاء معينة من الجسم.

 والنوع الثاني: لا يتضمن الاتصال الجسدي، بل من خلال إجبار الطفل أو تشجيعه على مشاهدة محتوى جنسي (مثل الصور والفيديوهات والمحادثات وغيرها)، أو مشاهد جنسية حقيقية، أو سماع أو قول كلمات ذات محتوى جنسي.

 الأطفال المعرضون للاعتداء الجنسي

وأكد تقرير "يونسيف مصر" أن جميع الأطفال، بغض النظر عن أعمارهم أو ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، معرضون للاعتداء الجنسي، وفي بعض الأحيان قد يتعرض الأطفال لذلك نتيجة الإهمال، أو عدم الوعي بمخاطر مواقف معينة من قبل مقدمي الرعاية.

تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي، فيتو
تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي، فيتو

وأوضح تقرير "يونسيف مصر" أنه "من الصعب تحديد المعتدين الجنسيين، لأنهم في كثير من الأحيان لا يظهرون علامات الشك، وفي كثير من الحالات، يكون المعتدي هو آخر شخص نتوقع منه ارتكاب هذا الفعل لأنه أحد أفراد الأسرة أو صديق مقرب ويعتبر شخصًا موثوقًا به من قبل الوالدين والطفل.

طرق حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي

وأوضح تقرير "يونسيف مصر" طرق حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي، وذلك عن طريق وعي الوالدين والطفل أساسًا للحماية، والتعرف على علامات التحذير والعلامات الحمراء والانتباه إليها، والتواصل مع الأماكن التي يتواجد فيها الطفل مثل المدرسة والنادي، وغيرها، للتأكد من وجود آليات السلامة والإشراف.

ومعرفة الأشخاص الموجودين في حياة الطفل، وخاصة الذين يتعاملون معه يوميًا أو المقربين منه، وشجعه على التحدث معك عن الأشخاص الذين يحبونهم ويثقون بهم على وجه الخصوص، وتعليم الطفل مبدأ الخصوصية والحدود ومفهوم الموافقة منذ الصغر. من المقبول قول "لا" لأي شخص، حتى للكبار، إذا لم يرغب بلمسه أو معانقته.

جدير بالذكر أن آخر تقرير للأمم المتحدة أكد أن حوالي 300 مليون طفل تأثروا بالاستغلال الجنسي والإساءة للأطفال عبر الإنترنت فقط.
 

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