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حوادث

حبس عاطل صور طفلا أثناء الاعتداء الجنسي عليه لابتزازه بالوراق

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 قررت نيابة الوراق الجزئية حبس عاطل متهم بتهديد طفل وسرقة هاتفه المحمول وتصويره أثناء الاعتداء الجنسي عليه بدائرة قسم شرطة الوراق، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

من خلال إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجل المبلغ عقب الاعتداء الجنسي عليه وتهديده بدفع 2000 جنيه، وتصويره لابتزازه.

 

البداية كان تلقى المقدم محمد طارق عبد العظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغا من شخص يتهم شابا بتصوير نجله أثناء الاعتداء عليه، مقابل 2000 جنيه وسرقة هاتفه المحمول وتهديده.

 

وبمناقشة رجال المباحث  لنجل المبلغ  قال إنه تعرف على المتهم في جروب للشواذ، واتفق على ممارسة الفجور معه، مقابل 2000 جنيه، وعندما وصل قام المتهم بتصويره وتهديده وسرقة هاتفه.

وتلقى مدير المباحث الجنائية اللواء هاني الشعراوي، إخطارًا من رئيس قطاع غرب العميد محمد ربيع، بتلقي  إخطارًا يفيد بحضور أب ونجله إلى قسم شرطة الوراق لتحرير محضر يتهم فيه قيام شاب يدعى حسن بتصوير نجله أثناء ممارسة الشذوذ معه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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