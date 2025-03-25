الثلاثاء 25 مارس 2025
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أخبار مصر

تداول 51 ألف طن بضائع و1038 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 6 سفن وتم تداول 51000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1038 شاحنة و55 سيارة

تصدير 7 الاف طن مواد غذائية عبر ميناء بورتوفيق

 شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 538 شاحنة و47 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 47000 طن بضائع، 500 شاحنة و8 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينةLADYAU AUANA  علي متنها 28000 طن فوسفات تصدير الي الهند وتغادر ايضا السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس،  فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي دليلة، بوسيدون اكسبريس والحرية بينما غادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS.

 كما تم تداول 5000 طن بضائع، 420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، الحسين، آور وآيلة. 

 ويستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة MOSTONG علي متنها 7000 طن مواد غذائية تصدير الي الصومال .
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1670 راكب.
 

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المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات

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