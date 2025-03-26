مدرب الأرجنتين بعد الفوز على البرازيل برباعية: سامحت رافينيا

تصفيات كأس العالم، علق ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين على تصريحات البرازيلي رافينيا نجم برشلونة، بعد فوز التانجو 4-1 في كلاسيكو الكرة اللاتينية بالجولة 14 من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وقال سكالوني عقب اللقاء "سامحت رافينيا لأنني أعلم أنه لم يتعمد ما قاله، ومتأكد تماما أنه لم يقصد إيذاء أحد، بل كان يدافع عن منتخب بلاده".

وأضاف مدرب التانجو "لا داعي للتصريحات كي تلعب المباراة بهذه الطريقة، ولم نلعب بهذه القوة والجدية لهذا السبب".



وكان رافينيا قال في بودكاست مع النجم البرازيلي روماريو "سنسحق الأرجنتين، اللعنة عليهم".

وواصل سكالوني تصريحاته "أريد أن يستمتع الجمهور بهذه اللحظة، لأنني لا أعرف كم ستدوم، لكن في مرحلة ما، ستتغير الأمور".

وأتم سكالوني تصريحاته "أتمنى أن تدوم اللحظات السعيدة طويلا، لكن دعونا نستمتع الآن بأداء لاعبينا، وسنواصل المحاولة لتقديم أداء أفضل".

الأرجنتين ضد البرازيل

وحقق منتخب الأرجنتين، فوزا كبيرا علي نظيره البرازيلي 4-1 ضمن منافسات الجولة 14 بالتصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ودفع رافينيا، نجم برشلونة، الثمن غاليًا لتهديداته قبل الكلاسيكو، عندما قال "سنسحق الأرجنتين.. اللعنة عليهم"، ليرد راقصو التانجو بصفعة قوية بدون نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي الغائب بسبب إصابة عضلية.

وسجل جوليان ألفاريز، وإنزو فيرنانديز، وماك أليستر، وجوليانو سيميوني، أهداف التانجو في الدقائق (4، 12، 37، 71)، بينما أحرز ماتيوس كونيا هدف البرازيل الوحيد في الدقيقة (26).



كما كرست الأرجنتين، العقدة للبرازيل لما يقرب من 6 سنوات، حيث يعود آخر فوز لراقصي السامبا في الكلاسيكو بالتغلب بهدفين دون رد، في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019.

دخل منتخب الأرجنتين، أبطال العالم، الكلاسيكو وسط أجواء احتفالية مع جماهيرهم بالتأهل مسبقًا لمونديال 2026، ورفعوا بهذا الفوز رصيدهم إلى 31 نقطة في الصدارة بعد فوز ثان على البرازيل في هذه التصفيات.

بينما تجمد رصيد السامبا عند 21 نقطة ليتراجع للمركز الرابع متخلفًا بفارق الأهداف عن أوروجواي صاحب المركز الثالث.

يذكر أن منتخب الأرجنتين ضمن تأهله رسميا لكأس العالم قبل 6 جولات من انتهاء مشوار التصفيات، ليلحق بمنتخبات اليابان ونيوزيلندا وإيران إضافة إلى منظمي البطولة أمريكا وكندا والمكسيك.

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