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ننشر أسماء الوفيات والمصابين في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

مصرع وإصابة 11 شخصا
مصرع وإصابة 11 شخصا على الاقليمى بالمنوفية

حصلت "فيتو" على أسماء المصابين والمتوفيين فى حادث التصادم الذى وقع على الطريق الإقليمى فى نطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص ووفاة 2 آخرون.

وجاءت أسماء المتوفيين كالتالى: 

عماد ميخائيل 49 سنة، كفر المصيلحة، شبين الكوم، وإيمان السيد 24 سنة.

 بينما جاء أسماء المصابين كالتالى:

 "فادي ماهر" 33 سنه من شبين الكوم، و"زياد شريف 18 سنه من شبين الكوم، و"شريف فرماوي" 45 سنه من شبين الكوم، و"أميره صبحي 27 سنه من شبين الكوم، و"مصطفي عبدالعزيز" 26 سنه من مدينة قويسنا، و"أح محمود" 40 سنه من شبين الكوم، و"محمد عبدالحميد" 27 سنه من مدينه شبين الكوم، و"محمد فاروق" 43 سنه من مدينه شبين الكوم و"حنين أحمد" 22 سنه من مدينه شبين الكوم.

مصرع وإصابة 11 شخصا فى حادث تصادم بالمنوفية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل ثقيل على الطريق الاقليمي في نطاق مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تفاصيل حادث التصادم


وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الاقليمي نتج  عنه وفاة شخصين وإصابة 9 اشخاص وجرى نقل المصابين لمستشفى الباجور التخصصى بينما تم نقل الجثتان لمستشفى اشمون العام.

 

وأكد مصدر طبي أن هناك حالات صعبة بين المصابين الذين يتلقون الإسعافات الأولية داخل مستشفى الباجور التخصصي.

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اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية مركز الباجور بمحافظة المنوفية مدينة شبين الكوم مستشفي اشمون العام

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