الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رافينيا يتوعد الأرجنتين قبل مواجهة تصفيات كأس العالم: سنسحقهم

البرازيل والأرجنتين
البرازيل والأرجنتين

رفع البرازيلي رافينيا، راية التحدي قبل القمة المرتقبة لمنتخب البرازيل أمام الأرجنتين، فجر الأربعاء المقبل، في الجولة 14 من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

 رافينيا، حل ضيفا على النجم البرازيلي المعتزل روماريو نجم مونديال 1994، علي بودكاست قبل مباراة الارجنتين والبرازيل. 

 

وقال روماريو في حديثه مع رافينيا: "سنواجه الأرجنتين منافسنا الأزلي، والآن نحمد الله أنهم بدون ميسي، هل نحن بصدد الفوز عليهم؟".

 

ورد رافينيا بثقة بالغة "بلا شك.. سنهزم الأرجنتين داخل وخارج المستطيل الأخضر".


ووجه روماريو، سؤالا جديدا لرافينيا "هل ستسجل في مرماهم؟"، ليجيب "نعم، سأحاول التسجيل بأي طريقة، سنسحقهم، اللعنة عليهم".

ويدخل منتخب البرازيل، في اختبار قوي، لتحقيق أول فوز على غريمه التقليدي، منذ ما يقرب من 6 سنوات، حيث يعود آخر فوز لراقصي السامبا بنتيجة 2- 0 في دور قبل نهائي كوبا أمريكا عام 2019.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد فاز في مباراة الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بهدف سجله نيكولاس أوتاميندي مدافع بنفيكا، خلال نوفمبر 2023.

ويعتلي منتخب الأرجنتين، قمة الترتيب في التصفيات برصيد 28 نقطة، بينما يحل منتخب البرازيل ثالثًا برصيد 21 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رافينيا البرازيلي رافينيا الأرجنتين كأس العالم البرازيل أمام الأرجنتين ميسي منتخب البرازيل المنتخب الارجنتيني

مواد متعلقة

فينيسيوس يثير قلق البرازيل قبل سوبر كلاسيكو ضد الأرجنتين

موعد مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

زيزو يشعل غضب حسام حسن قبل مواجهة سيراليون

الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام

وزير التعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الكهرباء تحسم الجدل حول فكرة العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف

زغلول صيام يكتب: عندما يعود حسن هدهد سيعود الفن المصري! وليد ورضوى عندي أهم من كريم عبد العزيز وأحمد حلمي.. ويا عم سعفان ارحمنا أنت وصاحبك

الأهلي يخطط لحسم صفقة زيزو في هذا الموعد

منوعات

المزيد

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

الأحمر بـ 550 جنيها، أسعار النحاس في الأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن السبيل إلى الجنة (فيديو)

متى تبدأ ليلة القدر2025 وماذا نقول فيها؟ اعرف أقوال العلماء

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح "عين التمر"

المزيد
الجريدة الرسمية