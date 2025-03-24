رافينيا يتوعد الأرجنتين قبل مواجهة تصفيات كأس العالم: سنسحقهم

رفع البرازيلي رافينيا، راية التحدي قبل القمة المرتقبة لمنتخب البرازيل أمام الأرجنتين، فجر الأربعاء المقبل، في الجولة 14 من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

رافينيا، حل ضيفا على النجم البرازيلي المعتزل روماريو نجم مونديال 1994، علي بودكاست قبل مباراة الارجنتين والبرازيل.

وقال روماريو في حديثه مع رافينيا: "سنواجه الأرجنتين منافسنا الأزلي، والآن نحمد الله أنهم بدون ميسي، هل نحن بصدد الفوز عليهم؟".

ورد رافينيا بثقة بالغة "بلا شك.. سنهزم الأرجنتين داخل وخارج المستطيل الأخضر".



ووجه روماريو، سؤالا جديدا لرافينيا "هل ستسجل في مرماهم؟"، ليجيب "نعم، سأحاول التسجيل بأي طريقة، سنسحقهم، اللعنة عليهم".

ويدخل منتخب البرازيل، في اختبار قوي، لتحقيق أول فوز على غريمه التقليدي، منذ ما يقرب من 6 سنوات، حيث يعود آخر فوز لراقصي السامبا بنتيجة 2- 0 في دور قبل نهائي كوبا أمريكا عام 2019.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد فاز في مباراة الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بهدف سجله نيكولاس أوتاميندي مدافع بنفيكا، خلال نوفمبر 2023.

ويعتلي منتخب الأرجنتين، قمة الترتيب في التصفيات برصيد 28 نقطة، بينما يحل منتخب البرازيل ثالثًا برصيد 21 نقطة.

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