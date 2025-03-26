منتهي الصلاحية الحلقة 12، ماهر يعلم بطبيعة عمل صالح وشرقاوي، وطلب صادم من أيمن لمنى

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 12، شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، العديد من الأحداث، والتي كان أبرزها وصول "الكابتن سمير" لماهر حيث يتحدث الثنائي عن صالح، ويكشف سمير لماهر أن صالح وشرقاوي يعملان في المراهنة على المباريات وتحقيق مكاسب كبيرة منها.

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 12

ويذهب الكابتن سمير لماهر أمام البنك الذي يعمل فيه الأخير، وذلك بعدما كان سمير قد شاهده رفقة "شرقاوي" في مركز الشباب وسمعهما وهما يتحدثان معًا في طبيعة عمل شرقاوي وصالح.

وخلال الأحداث، يتفق "أيمن" صاحب معرض السيارات مع "صالح" على تسهيل اتفاقه مع عدد من كبار رجال الأعمال ليقومون بالمراهنة معه على المباريات بمبالغ كبيرة، لكنه اشترط عليه أن يحصل على نصف المكسب، ليوافق صالح بعد تردد كبير.

وضمن المشهد، تكشف "منى" لصالح أن "أيمن" يريد الزواج منها عرفيا، غير أن صالح يؤكد لها أنه ليس عليها الموافقة، وأن عليها أن تماطله في طلبه حتى يخبرها صالح بما يمكن فعله مع أيمن.

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