الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يكرم 550 من حفظة القرآن الكريم بقرية أبنود

محافظ قنا يكرم 550
محافظ قنا يكرم 550 من حفظة القرآن الكريم، فيتو

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، حفل تكريم 550 من حفظة القرآن الكريم بقرية أبنود.

جاء الحفل بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائب مصطفى محمود، والنائب محمد طايع، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، وحضور عدد كبير من أسر الأطفال والشباب المكرمين.

القرآن الكريم يحظى بمقام عظيم

ومن جانبه أشاد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، خلال كلمته بحفظة القرآن الكريم، مؤكدًا إن قارئ القرآن الكريم يحظى بمقام عظيم عند الله عزوجل، إذ يرتقي به منازل الجنة بقدر ما قرأ ورتّل في حياته الدنيا، ليحصل بتلاوته على سعادة الدارين، الدنيا والآخرة، فالقرآن الكريم شفاء لما في الصدور، وهنيئًا لمن نال هذه المكانة العظيمة".

وأكد  المحافظ حرصه بدعم منظمات المجتمع المدني التي تتبنى مبادرات تهدف إلى تعليم النشء مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وتحفيظهم آيات القرآن الكريم، بما يسهم في ترسيخ القيم الدينية الصحيحة وغرس الفكر الوسطي المعتدل لدى الأطفال، ونبذ العنف والتعصب منذ الصغر.

وفي ختام الحفل، قام محافظ قنا بتسليم 5 رحلات عمرة للفائزين بالمراكز الأولى من حفظة القرآن الكريم كاملًا، مقدمة من رعاة الحفل، وسط أجواء من الفرح والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي يعكس دور المجتمع المحلي في رعاية المواهب وحفظة كتاب الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا حفظه القران الكريم قرية ابنود قنا محافظ قنا محافظة البحر الاحمر

مواد متعلقة

محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات القومية ويشارك العاملين بفرشوط إفطارًا جماعيًا

محافظ قنا خلال تكرّيم الأمهات المثاليات: أنتن نماذج مشرّفة تضيء طريق الأجيال (صور)

تعليم قنا يعلن أسماء الفائزين في مسابقات العام الدراسي 2025 لرياض الأطفال

إحباط زواج طفلة عمرها 13 سنة من محفظها المسن صاحب الـ 63 عامًا في قنا

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

بعد الفوز على سيراليون، سيناريوهات تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026

3 فوائد لمشي الصائمين في رمضان وهذا أفضل توقيت لممارسته

سعر السمك اليوم بسوق العبور، البلطي يتراجع 3 جنيهات وارتفاع المكرونة والمرجان

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ونشاط للرياح

جثته تفحمت، نهاية مأساوية للص أثناء سرقة كابينة كهرباء في حدائق القبة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 26 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

نسبة إشغال السجون وصلت إلى 180%، الأردن يجري تعديلات على قانون العقوبات

منوعات

المزيد

الإسبريسو أخطرها وأفضلها المقطرة، طريقة تحضيرك لقهوتك تؤثر في صحة قلبك

شبكة صينية سرية تستدرج موظفين أمريكيين مفصولين

نسبة إشغال السجون وصلت إلى 180%، الأردن يجري تعديلات على قانون العقوبات

نيزك يخترق سماء عدة مدن مغربية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 26 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 26 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تلاوة مجودة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر الفرماوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية