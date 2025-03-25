الثلاثاء 25 مارس 2025
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محافظات

محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات القومية ويشارك العاملين بفرشوط إفطارًا جماعيًا

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية والخدمية بمدن ومراكز قنا، ونجع حمادي، وفرشوط، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، ومتابعة تعزيز خدمات المرافق الأساسية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

أعمال التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب بقنا

بدأ المحافظ جولته بالاطلاع على الأعمال الإنشائية لمجمع مواقف نجع حمادي بمدينة قنا، حيث شدد على وكيل وزارة الإسكان ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المهنية.

كما تابع المحافظ أعمال التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب بقرية الرحمانية قبلي التابعة لمركز نجع حمادي. المحطة، التي تعمل بطاقة إجمالية 17 ألف متر مكعب يوميًا وبتكلفة 250 مليون جنيه، أُنشئت على مساحة 10 أفدنة لتخدم أهالي قرى شرق النيل.

وأشار المحافظ إلى أن المحطة تُعد شريانًا حيويًا لدعم مرفق مياه الشرب في قرى الرحمانية قبلي، والقناوية، والقصر، والصياد.

وأكد محافظ قنا، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أولوية قصوى ضمن خطط المحافظة لتحسين الخدمات وتوفير المياه لكافة القرى والمدن.

وفي ختام الجولة، شارك المحافظ في مائدة إفطار جماعي نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط للعاملين بها، في أجواء سادتها المحبة والتقارب الاجتماعي.

وخلال الحفل، هنأ المحافظ الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مشددًا على أهمية الإخلاص في العمل والاهتمام بالنظافة العامة والتشجير ورفع المخلفات لتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وفي لفتة تقديرية، أهدى العاملون بالوحدة المحلية نسخة من المصحف الشريف لمحافظ قنا، تكريمًا لجهوده في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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