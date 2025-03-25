لافروف: سنعمل على تفتيش السفن الفارغة لعدم استغلالها في نقل السلاح

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة في السعودية التي جرت الاثنين، ركزت على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بشأن هذه القضية.

وأكد لافروف على ضرورة فرض شروط صارمة على أي اتفاق مستقبلي، مشددا على أن روسيا تسعى لإجراء عمليات تفتيش للسفن للتحقق من عدم استغلال السفن الفارغة في نقل الأسلحة، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وأشار لافروف إلى أن العقبات التي واجهت تصدير الحبوب والأسمدة الروسية في السابق شكّلت تحديًا كبيرًا، مما يستدعي إيجاد حلول مستدامة لهذه المسألة.

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