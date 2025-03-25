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خارج الحدود

الأردن ينفي تقديم اقتراحات لتهجير الفلسطينيين من غزة

تهجير الفلسطينيين،فيتو
تهجير الفلسطينيين،فيتو

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أنباء وصفها بـالكاذبة، زعمت أن عمّان قدمت اقتراحات لتهجير الفلسطينيين من  قطاع غزة.

وشدد المومني خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر، اليوم الثلاثاء، عقب جلسة لمجلس الوزراء، على التذكير بموقف  الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين ووصفه بأنه موقف واضح ومتقدم.

وتابع الوزير الأردني: سياستنا واضحة بتثبيت الفلسطينيين على أرضهم والذي سيمكنهم من إقامة الدولة الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مؤكدًا أن الأردن سيسخّر كل أدواته لتحقيق ذلك.

وكان الأردن اتخذ مواقف صلبة تجاه رفض تهجير الفلسطينيين سواء من الضفة الغربية المحاذية له أو من قطاع غزة، أبرزها تصريح وزير الخارجية أيمن الصفدي في سبتمبر الماضي بأن أي محاولة لتهجير فلسطينيي الضفة الغربية  للمملكة هو بمثابة إعلان حرب على الأردن".

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