تحرير سفارة القاهرة في الخرطوم ورسالة من رجال الجيش السوداني للمصريين (فيديو)

نجح الجيش السوداني في تحرير مبنى السفارة المصرية بالخرطوم، الذي تعرض للتدمير والحرق على يد مليشيا الدعم السريع.

تحرير مبنى السفارة المصرية في السودان

وتمكنت قوات الجيش السوداني من إعادة السيطرة على مبنى السفارة المصرية، مؤكدين بذلك عزمهم الثابت على مواجهة محاولات التخريب التي تستهدف العلاقات الأخوية بين المصريين والسودانيين.

ووجهت القوات المسلحة السودانية اليوم السبت رسالة شكر وتقدير إلى الشعب المصري لاستضافتهم للسودانيين في مصر، مما ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد أواصر الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين.

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