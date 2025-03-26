القبض على قائد سيارة طمس اللوحات المعدنية في الزاوية الحمراء

أخبار الحوادث اليوم، فنان شهير يحرر محضرا ضد 3 أشخاص لفرض إتاوات، حريق محيط مبنى بريد رمسيس، الأمن يكشف حقيقة إضراب نزلاء مركز للإصلاح والتأهيل