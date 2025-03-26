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حوادث

القبض على قائد سيارة طمس اللوحات المعدنية في الزاوية الحمراء

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة لطمس اللوحات المعدنية، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بالقاهرة بطمس لوحاتها المعدنية، وضبط مرتكب الواقعة.

القبض علي قائد سيارة لطمس اللوحات المعدنية في الزاوية الحمراء 
القبض على قائد سيارة لطمس اللوحات المعدنية في الزاوية الحمراء 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة بطمس اللوحة المعدنية للسيارة قيادته بالقاهرة.
 

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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