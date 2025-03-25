بحضور الرئيس السيسي، الأوقاف تحتفل بليلة القدر وتكرم حفظة القرآن الكريم غدا

تشهد القيادة السياسية صباح غدا الأربعاء احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر وتكريم عددا من حفظة القرآن الكريم من مصر والدول الإسلامية.

ويحضر الاحتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف فضلا عن عديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والسياسية والصحفية والإعلامية ورجال الدين.

وتعد ليلة القدر إحدى الليالي المباركة والفضيلة في شهر رمضان فهي ليلة الاتصال المطلق بين الأرض والملأ الأعلى.. ليلة الحادث الأعظم الذي لم تشهد الأرض مثله في عظمته وفي دلالته وفي آثاره في حياة البشرية جميعا.

كما تعد ليلة عظيمة تتنزل فيها البركات والأنوار فهى ليلة خير من ألف شهر وعلى كل مسلم أن يتحراها ويجتهد فيها بالعبادة والطاعة حتى ينال ثمارها وأنوارها ويستقبلها بالذكر وقراءة القرآن.



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