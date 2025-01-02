الخميس 02 يناير 2025
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ثقافة وفنون

آية سماحة ضيفة شرف الحلقة 4 من مسلسل موضوع عائلي 3

آية سماحة، فيتو
آية سماحة، فيتو

مسلسل موضوع عائلي 3، ظهرت الفنانة الشابة آية سماحة كضيفة شرف في الحلقة الرابعة من مسلسل “موضوع عائلي 3”، حيث ظهرت بشخصيتها الحقيقية، ما أضاف لمسة خاصة إلى أحداث العمل. 

ويأتي هذا الظهور من خلال مشاركتها خلال الحلقة في إعلان بشخصيتها الحقيقية مع الفنان طه دسوقي، الذي يجسد شخصية “حسن” وهو إعلان يشارك به حسن أو “بقعة” رغما عنه لمساندة أسرته ماديا.

 

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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