خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية فى جلسة منتصف الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء البورصات الخليجية فى جلسة الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع وأداء الأسواق الخليجية والتي غلب التباين على أداء مؤشراتها.

ففي المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% وهي تقدر ب 37نقطة ليصل إلى 11741نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 7 مليارات ريال.

وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.71% وهي تقدر ب 50نقطة ليصل الي 7031نقطة وسط قيم تداول تصل الي 45 مليون دينار.

وفي الامارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.04% وهي تقدر ب 3 نقاط ليصل إلى 5114 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.20% وهي تقدر ب 19 نقطة ليصل إلى 9351 نقطة بقيم تداول إجمالية تتجاوز الـ 3 مليار درهم.

وشهدت أسواق المال تباين الأداء بـ المؤشرات الخليجية في تعاملات البورصة الخليجية الأمس.



ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.5% وهي تقدر بـ 6 نقاط ليصل إلى 11703 نقطة

بقيم تداول تجاوزت الـ 6 مليارات ريال.



وفي الكويت



انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 1.88% وهي تقدر بـ 135 نقطة ليصل إلى 7011 نقطة بقيم تداول تجاوز 50 مليون دينار.



وفي الإمارات

تواجدت المؤشرات الإماراتية في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.17%وهي تقدر ب 6 نقاط ليصل إلى 5106 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.15% وهي تقدر بـ 14 نقطة ليصل إلى 9382 نقطة بقيم تداول إجمالية 3 مليارات درهم.

تعاملات جلسة الأحد

وشهدت جلسة الأحد أول جلسات الأسبوع بالأسواق الخليجية تباينا على أداء مؤشراتها في مستهل جلسة الأحد.

ففي المملكة العربية السعودية انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% وهي تقدر بـ 6 نقاط ليصل إلى 11758 نقطة بقيم تداول إجمالية تقارب 6 مليارات ريال.

وفي الكويت بعد ان استهل المؤشر الأداء في المنطقة الخضراء تحرك للمنطقة الحمراء

وانخفض بنسبة 0.01% وهي تقدر بـ 2 نقطة ليصل إلى 7164 نقطة بقيم تداول تجاوزت 45 مليون دينار.

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