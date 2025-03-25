الثلاثاء 25 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية فى جلسة منتصف الأسبوع

البورصات الخليجية،فيتو
البورصات الخليجية،فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء البورصات الخليجية فى جلسة الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع وأداء الأسواق الخليجية والتي غلب التباين على أداء مؤشراتها.

                    

ففي المملكة العربية السعودية

 انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% وهي تقدر ب 37نقطة ليصل إلى 11741نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 7 مليارات ريال.

وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.71% وهي تقدر ب 50نقطة ليصل الي 7031نقطة وسط قيم تداول تصل الي 45 مليون دينار.

وفي الامارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.04% وهي تقدر ب 3 نقاط ليصل إلى 5114 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.20% وهي تقدر ب 19 نقطة ليصل إلى 9351 نقطة بقيم تداول إجمالية تتجاوز الـ 3 مليار درهم.

وشهدت أسواق المال تباين الأداء بـ المؤشرات الخليجية في تعاملات البورصة الخليجية الأمس.


ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.5% وهي تقدر بـ 6 نقاط ليصل إلى 11703 نقطة
بقيم تداول تجاوزت الـ 6 مليارات ريال.
 

وفي الكويت


انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 1.88% وهي تقدر بـ 135 نقطة ليصل إلى 7011 نقطة بقيم تداول تجاوز 50 مليون دينار.


وفي الإمارات

تواجدت المؤشرات الإماراتية في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.17%وهي تقدر ب 6 نقاط ليصل إلى 5106 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.15% وهي تقدر بـ 14 نقطة ليصل إلى 9382 نقطة بقيم تداول إجمالية 3 مليارات درهم.

تعاملات جلسة الأحد  

وشهدت جلسة الأحد أول جلسات الأسبوع بالأسواق الخليجية تباينا على أداء مؤشراتها في مستهل جلسة الأحد.

ففي المملكة العربية السعودية انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% وهي تقدر بـ 6 نقاط ليصل إلى 11758 نقطة بقيم تداول إجمالية تقارب 6 مليارات ريال.

وفي الكويت بعد ان استهل المؤشر الأداء في المنطقة الخضراء تحرك للمنطقة الحمراء
وانخفض بنسبة 0.01% وهي تقدر بـ 2 نقطة ليصل إلى 7164 نقطة بقيم تداول تجاوزت 45 مليون دينار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أداء البورصات الخليجية الاسواق الخليجية البورصات الخليجية العربية السعودية السوق السعودى المملكة العربية السعودي المملكة العربية السعودية المؤشرات الخليجية خبيرة اسواق المال

مواد متعلقة

ارتفاع مؤشرات بورصتي السعودية والكويت بتعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم الخميس

التباين يسيطرعلى أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الأربعاء 23.10.2024

تباين أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع مؤشرات البورصات الخليجية بعد موجة انخفاض بسبب التوترات بالمنطقة

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الجزائر وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026

بث مباشر مباراة جنوب السودان والسودان في تصفيات كأس العالم

عفا الله عما سلف، الخطيب يرد على مبادرة الصلح مع مرتضى منصور

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على سيراليون

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

كريم حسن شحاتة: زيزو لن يجدد عقده مع الزمالك وهذه وجهته المقبلة

بعد الإنكار، ترامب يقر بفضيحة ضم صحفى لجروب سري يناقش ضرب دولة عربية

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليبيا والكاميرون في تصفيات كأس العالم 2026

منوعات

المزيد

نيزك يخترق سماء عدة مدن مغربية

صانع نبيذ فرنسي يُنتج أكثر من نصف مليون زجاجة مزورة

ظهور جزر جديدة بسبب انخفاض منسوب بحر قزوين

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أبو سعيد الخدري الفقيه الشجاع

عضو بمركز الأزهر: يجوز للنساء الاعتكاف في رمضان داخل المنزل (فيديو)

معجزات الرسول، حنين الجذع شوقًا إلى الحبيب

المزيد
الجريدة الرسمية