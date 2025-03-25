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أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية يشارك في إفطار كلية الهندسة

الدكتور مصطفى الحضري
الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة

شارك  الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة في حفل الإفطار الجماعي السنوي لكلية الهندسة جامعة الاسكندرية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها وذلك تلبيةً لدعوة إدارة الكلية، وبحضور رئيس الجامعة  الدكتور عبد العزيز قنصوة.

 

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عبّر الدكتور الحضري عن سعادته البالغة بتواجده بين نخبة من أساتذة الهندسة المتميزين، مشيدًا بما حققته كلية الهندسة من إنجازات علمية وتربوية أثرت في المجتمع الهندسي في مصر والعالم العربي، مؤكدًا أنها بيته الأول الذي يعتز به.

حضر الحفل عدد من الشخصيات البارزة وعدد من أساتذة الكلية والعاملين بها. وقد ساد الحفل جو من الود والاحترام بين الحضور، مما يعكس روح التعاون والتكامل بين جميع الأطراف.

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الدكتور مصطفى الحضري جامعه الإسكندرية العالم العربى مصر

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