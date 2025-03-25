مسلسل حسبة عمري الحلقة 11، روجينا تشجع السيدات للحصول على حق "الكد والسعاية"

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "حسبة عمري"، الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، عددا من الأحداث الهامة، حيث التقت هند “روجينا” لأول مرة مع أعضاء مبادرة “سند ليكي”، وكان برفقتهم المحامي الخاص بها، والذي أكد لأعضاء المبادرة أنه من الممكن أن تطالب الزوجة بجزء من ثروة زوجها، ولكن لا يصل هذا الحق إلى نصف الثروة مثلما ينادي البعض.

وظهرت هند لأول مرة خلال بث مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتحدثت مع السيدات لتشجعهم على الحصول على حقوقهن من الكد والسعاية، لأن لهن حق في ثروة أزواجهن.

قصة مسلسل حسبة عمري

ويتناول مسلسل حسبة عمري، قصة وقوع خلافات بين روجينا التي تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عامًا، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتها في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا وماديًّا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكد والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق، وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

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